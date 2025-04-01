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Артём Дзюба — лучший игрок 22-го тура РПЛ по выигранным единоборствам

Артём Дзюба — лучший игрок 22-го тура РПЛ по выигранным единоборствам
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба стал лучшим игроком 22-го тура Российской Премьер-Лиги по выигранным единоборствам. Так, 36-летний форвард вышел победителем из 27 единоборств, сообщает статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ «Акрон» встречался с «Ростовом». Тольяттинцы уступили сопернику со счётом 2:3.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.

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