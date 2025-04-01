Стало известно, на какой срок выбыл Эрлинг Холанд из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сии» Хосеп Гвардиола раскрыл информацию о сроках восстановления Эрлинга Холанда после травмы. Норвежский форвард пропустит 5-7 недель.

«Врачи сказали мне, что он пропустит от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.