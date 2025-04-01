«Это эволюция». Артета высказался о дебютном голе Льюиса-Скелли за сборную Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о дебютном голе 18-летнего защитника Майлза Льюиса-Скелли за сборную Англии. Футболист вышел на поле в стартовом составе на матч 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0) и отметился забитым мячом.

«Отличный момент, мы все так рады за него. Так необычно видеть нечто подобное на своём дебюте, особенно когда защитник забивает гол в такой манере, как это сделал он за свою страну, так что это была особенная неделя для него.

Изменится ли его характер после гола? Надеюсь, что нет, потому что гол за сборную не должен его поменять. Его дух, его уровень уверенности, я думаю, очень высок, и мне кажется, что это очень хорошо для любого футболиста. Он начинает накапливать очень красивый опыт за очень короткий период времени, и я думаю, что он очень хорошо его усваивает. Это не изменение, это эволюция, потому что в конечном итоге это состояние души, но с каждым голом, с каждым действием, которое ты совершаешь в игре, это состояние души меняется. Прежде всего, вы должны понимать, что это часть процесса и это путь, по которому он начинает идти, что в данный момент всё идёт очень хорошо и что вы должны делать вещи, чтобы всё было именно так», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.