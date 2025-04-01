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Анатолий Бышовец оценил вероятность чемпионства «Зенита», «Краснодара» и «Спартака»

Анатолий Бышовец оценил вероятность чемпионства «Зенита», «Краснодара» и «Спартака»
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» и «Краснодара» шансы на чемпионство практически равны, если брать потенциал и качество, хотя обе команды теряли очки после паузы. Что касается «Спартака», можно отдать должное проделанной работе Станковича, но количество игроков определённого уровня в целом уступает «Зениту» и «Краснодару». Здесь больше сумма индивидуальных качеств. В матче с «Ахматом» атака не оправдала себя, реализация была ниже обычного», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).

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