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Валерий Карпин ответил, что его держит в сборной России

Валерий Карпин ответил, что его держит в сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, что его держит в национальной команде. Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

— Что вас держит в сборной?
— Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марта сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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