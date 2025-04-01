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Лиссабонский «Спортинг» купил у «Леванте» полузащитника сборной Грузии

Лиссабонский «Спортинг» купил у «Леванте» полузащитника сборной Грузии
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Испанский «Леванте» официально объявил о переходе полузащитника сборной Грузии Георгия Кочорашвили в лиссабонский «Спортинг». Отмечается, что футболист останется в аренде в валенсийском клубе до 30 июня 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составит € 5,5 млн.

25-летний Кочорашвили выступает в составе «Леванте» с июля 2022 года. За это время футболист успел провести за основную команду клуба 57 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Также в активе грузинского футболиста 44 матча и три гола за вторую команду «Леванте».

В составе сборной Грузии Кочорашвили провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. В составе национальной команды полузащитник выступил на Евро-2024.

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