Канчельскис: не думаю, что в следующем году вернутся еврокубки, — пара лет точно уйдёт

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на новости о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Возможное возвращение еврокубков — отличная мотивация, это очень здорово. Всё может быть. Но это ведь быстро не решается, я не думаю, что на следующий год мы будем в еврокубках. Пара лет точно уйдёт. Пока они соберутся, пока проголосуют. Многие наверняка будут против, кто-то будет метаться. Это всё очень сложно, в Европе много недоброжелателей. Но надо бороться и стремиться — чем раньше мы вернёмся, тем лучше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.