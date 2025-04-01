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Бышовец: перспективы российских клубов в ЛЧ в случае возвращения лишены оптимизма

Бышовец: перспективы российских клубов в ЛЧ в случае возвращения лишены оптимизма
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Бывший тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену.

— О скором возвращении России на международную арену можно говорить, но уверенности нет. День от дня происходят изменения в геополитическом плане — в первую очередь новости о том, что происходит в Украине.

— Нет переживаний, что между российскими и европейскими командами будет большая разница?
— Похвастаться, конечно, нечем. Всё, что касается Лиги чемпионов, лишено оптимизма. Но больше беспокоит национальная команда. Сборная молодеет, а опыта в матчах, которые дают истинную оценку, нет. Понимаю, что это вынужденная мера, но матчи, например, с африканскими командами сказываются, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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