Артета: то, что Сака вернулся в важнейшую часть сезона, — огромный стимул для него

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о вингере Букайо Саке, который вернулся в общую группу после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в конце декабря.

«Менталитет Букайо? Это, скорее, энергия, которую он передаёт, из-за того, что он скучал по тому, что любит больше всего в своей жизни, — быть рядом с командой, играть, тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне. Тот факт, что он вернулся в самую важную часть сезона, очевидно, является огромным стимулом для него и для команды.

Сможет ли он сразу взяться за дело? Ты не играл три месяца, но ты играл последние 48 месяцев, так что три из 48 — это очень маленький процент. Я не занимался уборкой в течение недели, но я делал это в течение 10 лет, так что я знаю, что делать, знаю, как это поддерживать, и я достаточно умён, чтобы поддерживать это. Привычка, конечно, есть, так что не переживайте об этом», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.