Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — лидер 22-го тура РПЛ по важному статистическому показателю

«Спартак» — лидер 22-го тура РПЛ по важному статистическому показателю
Комментарии

Московский «Спартак» стал лидером 22-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю. Красно-белые выиграли больше всех единоборств (22), информирует статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Напомним, в матче 22-го тура «Спартак» встретился с «Ахматом». Игра проходила в Грозном и завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

На данный момент московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 44 очка за 22 матча. У лидера чемпионата — «Краснодара» — 49 очков за аналогичное количество матчей. На второй строчке в турнирной таблице расположился «Зенит» (46 очков).

Материалы по теме
Сборная 22-го тура РПЛ. Стена «Ахмата» со «Спартаком», бомбардир «Зенита» и Сперцян
Сборная 22-го тура РПЛ. Стена «Ахмата» со «Спартаком», бомбардир «Зенита» и Сперцян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android