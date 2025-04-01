«Спартак» — лидер 22-го тура РПЛ по важному статистическому показателю
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Московский «Спартак» стал лидером 22-го тура Российской Премьер-Лиги по важному статистическому показателю. Красно-белые выиграли больше всех единоборств (22), информирует статистический телеграм-канал «РУСТАТ».
Напомним, в матче 22-го тура «Спартак» встретился с «Ахматом». Игра проходила в Грозном и завершилась со счётом 0:0.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
На данный момент московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 44 очка за 22 матча. У лидера чемпионата — «Краснодара» — 49 очков за аналогичное количество матчей. На второй строчке в турнирной таблице расположился «Зенит» (46 очков).
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