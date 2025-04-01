«Зенит» — лучший клуб 22-го тура РПЛ по ожидаемым голам и действиям в штрафной соперника

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал статистику по итогам 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Так, «Зенит» стал лучшей командой тура сразу по трём показателям — ожидаемые голы (4,19), успешные действия в чужой штрафной (35) и скорость точных передач (16,5).

Напомним, в 22-м туре РПЛ «Зенит» встретился с «Рубином». Петербуржцы обыграли соперника со счётом 4:0.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. До конца текущего розыгрыша чемпионата России остаётся восемь туров.