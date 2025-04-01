«Зенит» — лучший клуб 22-го тура РПЛ по ожидаемым голам и действиям в штрафной соперника
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал статистику по итогам 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Так, «Зенит» стал лучшей командой тура сразу по трём показателям — ожидаемые голы (4,19), успешные действия в чужой штрафной (35) и скорость точных передач (16,5).
Напомним, в 22-м туре РПЛ «Зенит» встретился с «Рубином». Петербуржцы обыграли соперника со счётом 4:0.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51' 2:0 Мантуан – 59' 3:0 Кассьерра – 73' 4:0 Мостовой – 74'
Удаления: нет / Грицаенко – 55'
На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. До конца текущего розыгрыша чемпионата России остаётся восемь туров.
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