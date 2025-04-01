Марко Николич рассказал, интересовался ли ЦСКА Мирлиндом Даку

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что столичный клуб не рассматривал кандидатуру нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

«Нет, вообще не обсуждали Даку в зимнее трансферное окно. Не обсуждали, потому что были другие цели у нас. Какое моё мнение про Даку? Интересный парень, да. Подошёл бы нам? Да, он хороший футболист, отлично двигается, может цепляться за мяч. Но мы рассматривали других игроков», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.