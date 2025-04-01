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Марко Николич рассказал, интересовался ли ЦСКА Мирлиндом Даку

Марко Николич рассказал, интересовался ли ЦСКА Мирлиндом Даку
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что столичный клуб не рассматривал кандидатуру нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

«Нет, вообще не обсуждали Даку в зимнее трансферное окно. Не обсуждали, потому что были другие цели у нас. Какое моё мнение про Даку? Интересный парень, да. Подошёл бы нам? Да, он хороший футболист, отлично двигается, может цепляться за мяч. Но мы рассматривали других игроков», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

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