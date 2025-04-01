Божович: хочу, чтобы Станкович выиграл РПЛ, все понимают, что со «Спартаком» это непросто

Бывший главный тренер «Локомотива», «Москвы» и «Динамо» Миодраг Божович высказался о работе наставника «Спартака» Деяна Станковича, а также заявил, что хочет, чтобы серб стал чемпионом России.

«Очень хочу, чтобы Станкович стал чемпионом. Он проводит эти эксперименты, чтобы команда играла лучше. Не понимаю людей, которые говорят, что тренер переигрывает сам себя. Деян хочет только лучшего для клуба.

Все понимают, что со «Спартаком» непросто выиграть чемпионат. За последние 10 лет, кроме Карреры, никто ничего там не сделал. Поэтому нельзя говорить о «Спартаке» как о постоянном кандидате на чемпионство», — приводит слова Божовича Sport24.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 44 очками. Московское «Динамо» с 42 очками идёт на четвёртой строчке.