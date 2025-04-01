«Ювентус» проявляет интерес к 16-летнему таланту из Грузии — Скира

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к 16-летнему таланту из Грузии Андрии Бартишвили, выступающему за вторую команду клуба «Колхети-1913». Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Бартишвили родился 30 марта 2009 года. Молодой футболист выступает на позиции атакующего полузащитника и обоих краях атаки. В «Колхети-1913» Андриа перешёл 1 января 2025 года из академии тбилисского «Динамо» на правах свободного агента. Также футболист выступает за юношескую сборную Грузии до 17 лет, в составе которой провёл четыре встречи и отметился двумя забитыми мячами.