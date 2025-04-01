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Ковтун: «Спартак» не потерял шансы на чемпионство, но «Краснодар» выглядит стабильнее

Ковтун: «Спартак» не потерял шансы на чемпионство, но «Краснодар» выглядит стабильнее
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге после матча красно-белых с «Ахматом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«После драки кулаками не машут. Станкович выбрал схему, исходя из соперника. Не думаю, что игра «Спартака» не смотрелась. Соперник не дал «Спартаку» вольность в атакующих действиях. Они хотели добиться результата, но не удалось. Мы предполагали, что матч с «Ахматом» будет сложным. Самое главное, что были моменты.

Остаётся мало матчей. Потеря очков даже в следующем туре может сказаться. Но «Спартак» не потерял шансы на чемпионство. Надо набирать свои очки в оставшихся матчах. Понятно, что «Краснодар» с «Зенитом» тоже рассчитывает на это, но всё бывает. «Быки» пока выглядят стабильнее в наборе очков», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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