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Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку» обратиться к Романцеву, чтобы выиграть гонку за титул

Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку» обратиться к Романцеву, чтобы выиграть гонку за титул
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Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку» обратиться к Олегу Романцеву, который ранее возглавлял красно-белых, чтобы выиграть гонку за титул.

«Чемпионская гонка будет до последнего тура. И неожиданности ещё будут, особенно с командами из нижней части таблицы, что и случилось со «Спартаком». Они должны понять это изнутри. Может быть, после победы над «Зенитом» команда не перестроилась. Всё только начинается. Или надо было Романцева вызывать: он знает, как становиться чемпионом», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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