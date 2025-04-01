Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку» обратиться к Романцеву, чтобы выиграть гонку за титул

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку» обратиться к Олегу Романцеву, который ранее возглавлял красно-белых, чтобы выиграть гонку за титул.

«Чемпионская гонка будет до последнего тура. И неожиданности ещё будут, особенно с командами из нижней части таблицы, что и случилось со «Спартаком». Они должны понять это изнутри. Может быть, после победы над «Зенитом» команда не перестроилась. Всё только начинается. Или надо было Романцева вызывать: он знает, как становиться чемпионом», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».