Иван Сергеев — лучший игрок 22-го тура РПЛ по созданным голевым моментам

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лучшим футболистом 22-го тура Российской Премьер Лиги по двум важным статистическим показателям. Он — лидер по созданным голевым моментам (4) и по ударом в створ ворот соперника (5), информирует статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Напомним, самарские «Крылья Советов» одержали разгромную победу над столичным «Локомотивом» со счётом 5:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч стал первым для обеих команд после паузы на игры сборных. Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию без побед в матчах РПЛ с «Локомотивом», которая насчитывала 20 очных встреч.