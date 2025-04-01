Шалимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче с «Ахматом»

Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов объяснил причину неудачи «Спартака» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Красно-белые потеряли важные очки в чемпионской гонке, сыграв вничью с грозненцами (0:0). Шалимов считает, что «Спартак» не сумел победить из-за того, что главный тренер команды Деян Станкович был вынужден менять схему.

«Главное — это структура. Как только Станкович её держит, есть результат, как только начинаются перемены, пусть и небольшие, сразу проблемы. В целом оказалось, что потеря Рябчука оказалась критической, потому что равноценного игрока на левый фланг Станкович не видит, и пришлось менять схему. А как только Станкович начинает что-то менять по схеме и расстановке, получается плохо — нет результата, нет голов», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».