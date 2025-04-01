Валерий Карпин — о критике его работы в сборной России: сколько людей, столько и мнений

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не обращает внимания на высказывания и критику, которые касаются его работы в национальной команде.

— В комментариях экспертов и болельщиков часто встречаются такие фразы: да кого Карпин там тренирует и обыгрывает, любой бы справился со сборной. Ваше отношение к таким мнениям?

— Никакое. Ради бога, пусть говорят — сколько людей, столько и мнений, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марта сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.