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«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за полузащитника из АПЛ — TEAMtalk

«МЮ» может побороться с «Тоттенхэмом» за полузащитника из АПЛ — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает 26-летнего атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в качестве потенциального усиления грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим считает, что английский футболист хорошо впишется в его команду. «Орлы» установили начальную цену на Эзе в размере £ 60 млн (€ 71,4 млн). Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Тоттенхэма», также заинтересованного в 26-летнем игроке. Однако сначала «шпоры» хотят определиться с судьбой главного тренера Ангелоса Постекоглу в команде.

В нынешнем сезоне Эзе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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