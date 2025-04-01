Валерий Газзаев: российским клубам уже сейчас надо готовиться к еврокубкам

Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слухи о возможном скором возвращении российских клубов в еврокубковые турниры.

«Российским клубам уже сейчас надо готовиться к еврокубкам. Рано или поздно мы должны выйти из изоляции. Первая шестёрка чемпионата должна готовить состав, его качество. Что касается дальнейшего, результаты покажут. Но ни в коем случае нельзя говорить: «Потом начнём готовиться». Что бы кто ни говорил, уровень РПЛ растёт — назовите мне ещё один чемпионат, где пять-шесть команд претендуют на призовые места. Может, Италия или Испания, но и там не так. Сейчас мы ожидаем, когда выйдем из изоляции — к этому моменту российские клубы и сборная должны быть готовы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.