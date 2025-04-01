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Шалимов рассказал, какой выход нашёл Семак в ситуации с Соболевым

Шалимов рассказал, какой выход нашёл Семак в ситуации с Соболевым
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Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации форварда Александра Соболева в «Зените». Эксперт считает, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак специально выпускает Соболева на поле в первых таймах, чтобы потом с замены игру могли усилить более качественные исполнители.

«Семак нашёл выход из ситуации с Соболевым, которого, судя по всему, по-любому надо ставить — форвард вышел в первом тайме, и расчёт на то, что с ним первый тайм не проиграем, а во втором за счёт выхода Лусиано и Кассьерры соперника дожимают», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Соболев уже около года не делал результативных действий в РПЛ. В последний раз он забивал в чемпионате страны 7 апреля 2024 года за московский «Спартак».

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