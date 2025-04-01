Валерий Карпин рассказал, как семья отреагировала на его решение покинуть «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился реакцией членов семьи на новость об уходе из «Ростова». Специалист покинул пост главного тренера клуба в феврале 2025 года.

— Как семья восприняла ваше решение уйти из «Ростова»?

— Скажем так, это было общее решение. Они довольны, потому что знали о моём желании.

— Детям стали уделять больше времени?

— Да, и на здоровье не так влияют уже все эти разъезды-переезды, бессонные ночи.

— Страдали от бессонницы?

— Бывало. Допустим, едешь на игру в Москву. Тратишь на дорогу полдня, приезжаешь в 12 часов ночи, в два-три часа ложишься, а рано утром надо вставать. И обратно: ночью едешь, спишь в автобусе или в самолёте, потом опять автобус — приезжаешь в шесть-семь утра и не понимаешь, ложиться спать или не ложиться. Решаешь поспать, но утром встаёшь весь разбитый и два дня от этого отходишь. Понятно, теперь я доволен, что такого нет, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

До ухода из «Ростова» Валерий Карпин совмещал работу во главе клуба и сборной. Новым главным тренером жёлто-синих стал испанец Джонатан Альба, ранее занимавший должность аналитика в штабе Карпина.