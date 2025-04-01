Гвардиола ответил, как «Манчестер Сити» будет играть без травмированного Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как «горожане» будут играть без травмированного нападающего Эрлинга Холанда. Ранее испанский специалист сообщил, что 24-летний форвард пропустит от пяти до семи недель.

«У нас нет другого футболиста с навыками и особыми качествами, как у Эрлинга, мы понимаем это. Однако нам придётся адаптироваться, ведь на протяжении многих лет мы играли по-разному. Многое зависит от качества игроков. Наша команда намерена найти решение», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Холанд травмировал голеностоп в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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