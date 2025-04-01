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Гвардиола ответил, как «Манчестер Сити» будет играть без травмированного Холанда

Гвардиола ответил, как «Манчестер Сити» будет играть без травмированного Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как «горожане» будут играть без травмированного нападающего Эрлинга Холанда. Ранее испанский специалист сообщил, что 24-летний форвард пропустит от пяти до семи недель.

«У нас нет другого футболиста с навыками и особыми качествами, как у Эрлинга, мы понимаем это. Однако нам придётся адаптироваться, ведь на протяжении многих лет мы играли по-разному. Многое зависит от качества игроков. Наша команда намерена найти решение», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Холанд травмировал голеностоп в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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