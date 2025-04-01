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Карпин: не думаю, что отстранение России произошло из-за поляков и нашей с ними игры

Карпин: не думаю, что отстранение России произошло из-за поляков и нашей с ними игры
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об истинных причинах отстранения сборной России от международных соревнований.

— Спустя годы есть какая-то обида на чехов, поляков и шведов, которые инициировали отказ от поездки в Москву на матчи плей-офф, а уже после их идею подхватили и все остальные?
— А что обижаться, маленькие дети, что ли?

— Сыграла бы сборная Польши в марте 2022 года, может, и другие играли бы.
— И что было бы дальше?

— Возможно, не было бы бана сборной.
— Не думаю, что отстранение произошло из-за поляков и нашей с ними игры.

— Но дало толчок всей истории.
— Если бы не было поляков, были бы другие. Не нужно питать иллюзий. Понятно, что Польшу и Швецию в тот конкретный момент интересовал вопрос выхода в следующий раунд.

— Чисто спортивный интерес убрать конкурента, воспользовавшись ситуацией в мире?
— Естественно, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Отборочный турнир к чемпионату мира — 2022 в Катаре — последний официальный турнир, в котором принимала участие сборная России. По итогам квалификации подопечные Валерия Карпина вышли в раунд плей-офф, где должны были сыграть два матча со сборной Польши в марте 2022 года.

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