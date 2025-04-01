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Гарри Кейн отреагировал на слухи о возможном возвращении в Англию

Гарри Кейн отреагировал на слухи о возможном возвращении в Англию
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал информацию о потенциальном возвращении в Англию. Ранее СМИ сообщали, что 31-летний футболист хочет завершить карьеру в родной стране. Подчёркивалось, что интерес к Кейну проявляет «Ливерпуль».

«Наверное, есть несколько случайных историй об этом, но я полностью сосредоточен на «Баварии». Не знаю, откуда берутся подобные слухи. Я счастлив здесь, в мюнхенской «Баварии», — приводит слова Кейна ESPN.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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