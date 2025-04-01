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Валерий Карпин: называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф

Валерий Карпин: называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы по голам в составе национальной команды.

— Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать (смеётся). И все счастливы, что рекорд случился.

— С Артёмом о чём-то успели пообщаться после матча?
— Нет.

— Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребёнка.
— Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России одержала две победы в товарищеских матчах со сборными Гренады и Замбии в марте. Обе игры завершились со счётом 5:0. В матче с Гренадой один из голов забил Артём Дзюба, что позволило ему довести количество мячей в составе сборной до 31 и обойти в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды нападающего Александра Кержакова.

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