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Саратовский «Сокол» объявил о назначении главным тренером команды Младена Кашчелана

Саратовский «Сокол» объявил о назначении главным тренером команды Младена Кашчелана
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Саратовский футбольный клуб «Сокол» официально представил своего нового главного тренера. Им стал бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», экс-член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан, который займёт место Алексея Стукалова.

«Наш клуб возглавил 42-летний специалист. Балканец с российским паспортом в качестве футболиста выступал за «Карлсруэ», «Ягеллонию», «Лудогорец», «Арсенал», «Балтику». Провёл 25 матчей в составе сборной Черногории. После завершения карьеры Кашчелан работал в тренерском штабе «Пари НН». Сейчас знакомство с командой и первая тренировка», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года работал в тренерском штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».

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