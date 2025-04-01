«Арсенал» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 21:45

Сегодня, 1 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 58 очков за 29 матчей. «Фулхэм» заработал 45 очков после 29 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: