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«Арсенал» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 21:45

«Арсенал» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 21:45
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Сегодня, 1 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 58 очков за 29 матчей. «Фулхэм» заработал 45 очков после 29 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

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Турнирная таблица АПЛ
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