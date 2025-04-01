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Валерий Карпин прокомментировал резонансные слова Глушенкова о сборной России

Валерий Карпин прокомментировал резонансные слова Глушенкова о сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диалоге с форвардом команды Максимом Глушенковым во время тренировочного сбора национальной команды.

— Вы говорили, что пообщались с Глушенковым. Громкие слова Максима о сборной: его неправильно поняла общественность, или он выразился не совсем корректно?
— Думаю, и то, и другое. Он же не сказал, что не хочет играть за сборную. Он сказал так: раз уж меня не вызвали, потренируюсь тогда здесь с бразильцами.

— Вы его о том же спросили?
— Да, просто интерпретировать его слова можно по-разному, — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

В прошлом году нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что его не мотивируют матчи сборной России со слабыми соперниками и лучше тренироваться в клубе с сильными легионерами. После мартовского тренировочного сбора Глушенков заявил, что впервые в 2025 году получил удовольствие от своей игры.

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