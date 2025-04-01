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Игонин: мы бы не волновались за результаты «Зенита» в еврокубках, если бы Россию вернули

Игонин: мы бы не волновались за результаты «Зенита» в еврокубках, если бы Россию вернули
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об уровне лидеров Российской Премьер-Лиги и их готовности к игре в европейских турнирах.

«Командам надо бороться за места, а остальное приложится. Не думаю, что клубы готовились к такому развитию событий, как наш возможный допуск. Конкуренция в чемпионате присутствует, что хорошо сказывается на смотрибельности.

Не думаю, что «Краснодар» и «Спартак» как-то отстают в классе от «Зенита». У них в основном составе практически все иностранцы. Эти клубы выглядели бы примерно одинаково в еврокубках, но у «Зенита» просто больше опыта. Может, и скамейка чуть длиннее, что помогло бы. За результаты «Зенита» мы бы не так волновались. Но пока сложно объективно оценить, как бы мы выглядели», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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