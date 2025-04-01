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Дзюба: Комличенко под 90 килограммов, а падает от дуновения ветра

Дзюба: Комличенко под 90 килограммов, а падает от дуновения ветра
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о манере игры форварда «Ростова» Николая Комличенко.

– Комличенко с «Акроном» играл в шапочке после травмы головы. Неужели ты не пошутил на поле про ныряльщика?
– Понятно, что ему разбили голову, досталось, но… От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное, что он сегодня хотя бы на это не вёлся. Когда человек под 90 килограммов всё время падает… знаешь, я старался никогда такого себе не позволять. Но я Комличенко не осуждаю, у каждого своё. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 31 марта, «Акрон» встречался с «Ростовом» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором уступил со счётом 2:3. В начале игры Комличенко получил рассечение головы, из-за чего отыграл оставшуюся часть матча с повязкой и в резиновой шапочке. В конце первой половины встречи Комличенко заработал право на 11-метровый удар, который не был реализован защитником Максимом Осипенко.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    
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