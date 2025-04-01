Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саудовцы уверены, что Салах может перейти к ним, но не до старта клубного ЧМ — Telegraph

Саудовцы уверены, что Салах может перейти к ним, но не до старта клубного ЧМ — Telegraph
Аудио-версия:
Комментарии

В чемпионате Саудовской Аравии (SPL) по-прежнему уверены, что 32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассматривает вариант, чтобы присоединиться к ним грядущим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в качестве наиболее вероятного варианта для продолжения карьеры вингера называется «Аль-Хиляль». Однако маловероятно, что египетский футболист подпишет контракт с командой из чемпионата Саудовской Аравии до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Подчёркивается, что Салах продолжает вести переговоры о новом трудовом соглашении с «Ливерпулем», которое заканчивается по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android