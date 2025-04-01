Саудовцы уверены, что Салах может перейти к ним, но не до старта клубного ЧМ — Telegraph

В чемпионате Саудовской Аравии (SPL) по-прежнему уверены, что 32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассматривает вариант, чтобы присоединиться к ним грядущим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в качестве наиболее вероятного варианта для продолжения карьеры вингера называется «Аль-Хиляль». Однако маловероятно, что египетский футболист подпишет контракт с командой из чемпионата Саудовской Аравии до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Подчёркивается, что Салах продолжает вести переговоры о новом трудовом соглашении с «Ливерпулем», которое заканчивается по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.