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Карпин — о восьми победах сборной: ни о чём не говорит, силу соперников надо учитывать

Карпин — о восьми победах сборной: ни о чём не говорит, силу соперников надо учитывать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не считает значимым достижением восьмиматчевую победную серию национальной команды в товарищеских встречах.

— 16 матчей без поражений, из которых восемь последних завершились крупными победами при разнице мячей 44:0, неужели не обращаете внимания на всё это?
— Цифры мне ни о чём не говорят. Силу соперников тоже надо учитывать.

— Сербы были отличным соперником, правда, раннее удаление сыграло свою роль.
— Окей, сербы были хорошими, но было удаление в первом тайме. Камерун хорошая команда? Хорошая. С Ираном хороший был спарринг с точки зрения игры. Так что обращаю внимание не на результат как таковой, а как мы его достигли, как футболисты делали те вещи, которые мы тренируем, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России одержала две победы в товарищеских матчах со сборными Гренады и Замбии в марте. Обе игры завершились со счётом 5:0.

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