«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

«Пари НН» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 22-го тура РПЛ с «Химками» (2:0).

«Пари НН» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 18-й минуте матча с «Химками», в котором арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, главный судья матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Пари НН» после того, как полузащитник «Химок» Илья Берковский ворвался в штрафную, пробил и попал в руку хавбеку гостей Мамаду Майга.

После 22 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13-е место. «Химки» заработали 23 очка и располагаются на 10-й строчке.

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