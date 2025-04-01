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«Манчестер Сити» и «Челси» могут побороться за вратаря из Серии А — Tuttosport

«Манчестер Сити» и «Челси» могут побороться за вратаря из Серии А — Tuttosport
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«Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к 28-летнему вратарю «Торино» Ване Милинкович-Савичу. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска недоволен игрой голкиперов Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена. В свою очередь, Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», ищет замену для 31-летнего Эдерсона. Подчёркивается, что в контракте Милинкович-Савича есть пункт о досрочном расторжении контракта за € 20 млн.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 31 матче во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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