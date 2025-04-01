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Карпин поделился воспоминаниями о последнем официальном матче сборной России с Хорватией

Карпин поделился воспоминаниями о последнем официальном матче сборной России с Хорватией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что постарался бы изменить в последнем официальном матче сборной России с Хорватией (0:1) в 2021 году.

— Если убрать результат за скобки, по прошествии времени игру с Хорватией как сейчас воспринимаете?
— Качество игры было нулевое, да и результат никак убрать нельзя.

— Будь у вас возможность переиграть тот матч в Сплите, что бы изменили?
— Попробовал бы снять напряжение с футболистов ещё какими-то способами, но всё равно остаётся вопрос, как бы они отреагировали на матч с такой ответственностью, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России уступила команде Хорватии в выездном матче квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре и упустила прямую путёвку в финальную стадию турнира. Игра проходила в ноябре 2021-го и стала последней официальной для сборной России. С тех пор подопечные Валерия Карпина принимали участие только в товарищеских встречах.

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