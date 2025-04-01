Карпин: в магазине не был не знаю сколько лет, все продукты жена заказывает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что продолжительное время не посещает магазины, отвечая на вопрос об изменениях цен.

— Вещи, которые вас поразили в последнее время? Может, цены в магазине?

— Я в магазине не был не знаю сколько лет. Продукты, вещи — всё доставка, жена заказывает, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля 2025 года. До этого момента специалист совмещал работу во главе клуба и сборной России. Своё решение Карпин объяснил усталостью и желанием больше времени проводить с семьёй. Позже стало известно, что Валерий Карпин перебрался из Ростова в Москву.