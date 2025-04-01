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Луис Суарес назвал двух ключевых игроков в «Барселоне» Флика

Луис Суарес назвал двух ключевых игроков в «Барселоне» Флика
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес ответил на вопрос об уровне нынешней команды сине-гранатовых под руководством главного тренера Ханс-Дитера Флика.

«Мне нравится «Барселона» Флика. Она эффективна и находится на высоком уровне. Есть два футболиста, которые оказывают решающее значение: Педри и Ламин Ямаль. Есть и два других [важных] игрока, таких как Рафинья и Левандовски, но уровень Педри и Ямаля исключительный», — сказал Суарес в интервью блогеру Давао Ксенейзу.

Уругвайский футболист выступал в составе «Барселоны» с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 283 матчах во всех турнирах, в которых отметился 195 голами и 113 результативными передачами.

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