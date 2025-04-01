«Ноттингем Форест» — «МЮ»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 1 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Манчестер Юнайтед» заработал 37 очков после 29 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.