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«Ноттингем Форест» — «МЮ»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

«Ноттингем Форест» — «МЮ»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 1 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Манчестер Юнайтед» заработал 37 очков после 29 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 70 очков за 29 игр.

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