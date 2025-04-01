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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
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Сегодня, 1 апреля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт 26 апреля.

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