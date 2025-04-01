«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 1 апреля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый полуфинальный матч между «Реалом Сосьедад» и «Реалом» завершился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч во встрече забил нападающий Эндрик с передачи атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт 26 апреля.

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