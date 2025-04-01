«Дюнкерк» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Франции начнётся в 22:10 мск
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Сегодня, 1 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Дюнкерк» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Брисар. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Франции . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 22:10 МСК
Дюнкерк
Дюнкерк
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.
Финал турнира состоится 24 мая на стадионе «Стад де Франс», время проведения матча будет сообщено позже.
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