«Дюнкерк» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Франции начнётся в 22:10 мск

Сегодня, 1 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Дюнкерк» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Марсель-Трибю» в Дюнкерке. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Брисар. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Судьба второй путёвки в финал Кубка Франции решится завтра, 2 апреля, в матче, в котором встретятся «Канн» и «Реймс». Встреча пройдёт на стадионе «Пьер де Кубертен» и начнётся в 22:10 по московскому времени.

Финал турнира состоится 24 мая на стадионе «Стад де Франс», время проведения матча будет сообщено позже.