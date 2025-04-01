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АПЛ введёт систему полуавтоматического определения офсайда с 12 апреля

АПЛ введёт систему полуавтоматического определения офсайда с 12 апреля
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Пресс-служба английской Премьер-лиги в соцсети Х (ранее Twitter) проинформировала о введении системы полуавтоматического определения офсайда с 12 апреля. Подчёркивается, что данная система начнёт применяться в 32-м туре соревнования.

Ранее в СМИ появлялась информация, что подобное нововведение должно помочь сократить время проверки положений «вне игры» с использованием системы VAR до 31 секунды.

Напомним, сейчас система полуавтоматического определения офсайда используется в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Впервые она была опробована во время матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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