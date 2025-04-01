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Вратарю Силлессену удалили перфорацию в тонкой кишке после столкновения с игроком «Сельты»

Вратарю Силлессену удалили перфорацию в тонкой кишке после столкновения с игроком «Сельты»
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Голкипер «Лас-Пальмаса» Яспер Силлессен перенёс операцию после травмы в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Вратарь был заменён на 27-й минуте матча после столкновения с нападающим соперников Борхой Иглесиасом.

Испания — Примера . 29-й тур
31 марта 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Гонсалес – 45+2'     1:1 Молейро – 48'    

Как сообщает пресс-служба «Лас-Пальмаса» в соцсети X (ранее Twitter), Ясперу Силлессену провели операцию по удалению перфорации в тонкой кишке. Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Не унывай, Яспер!» — говорится в официальном обращении пресс-службы испанского клуба.

Яспер Силлессен выступает за «Лас-Пальмас» с лета прошлого года. Ранее голкипер защищал цвета таких команд, как «Валенсия», «Барселона», «Аякс» и «НЕК Неймеген».

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