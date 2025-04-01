Opta: Бернарду Силва — самый медленный игрок АПЛ этого сезона, Каземиро — четвёртый

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва является самым медленным футболистом нынешнего сезона английской Премьер-лиги (без учёта вратарей). Максимальная скорость, набранная португальским игроком, составила 29,4 км/ч. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Топ-5 самых медленных футболистов нынешнего сезона чемпионата Англии (без учёта голкиперов):

Бернарду Силва («Манчестер Сити») - 29,4 км/ч; Крейг Доусон («Вулверхэмптон») — 29,6 км/ч; Микель Мерино («Арсенал») — 29,8 км/ч; Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 30,2 км/ч; Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед») — 30,2 км/ч;

С учётом показателей вратарей самым медленным футболистом АПЛ является голкипер «Фулхэма» Бернд Лено (23,6 км/ч).