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Opta: Бернарду Силва — самый медленный игрок АПЛ этого сезона, Каземиро — четвёртый

Opta: Бернарду Силва — самый медленный игрок АПЛ этого сезона, Каземиро — четвёртый
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва является самым медленным футболистом нынешнего сезона английской Премьер-лиги (без учёта вратарей). Максимальная скорость, набранная португальским игроком, составила 29,4 км/ч. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Топ-5 самых медленных футболистов нынешнего сезона чемпионата Англии (без учёта голкиперов):

  1. Бернарду Силва («Манчестер Сити») - 29,4 км/ч;
  2. Крейг Доусон («Вулверхэмптон») — 29,6 км/ч;
  3. Микель Мерино («Арсенал») — 29,8 км/ч;
  4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 30,2 км/ч;
  5. Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед») — 30,2 км/ч;

С учётом показателей вратарей самым медленным футболистом АПЛ является голкипер «Фулхэма» Бернд Лено (23,6 км/ч).

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