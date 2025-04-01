Гвардиола: не говорите, что попадание в ЛЧ — самая сложная битва «Сити». Были и сложнее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает борьбу «горожан» за квалификацию в Лигу чемпионов его самой трудной задачей за период работы в клубе.

– Стала ли борьба за Лигу чемпионов в нынешнем сезоне вашей самой сложной битвой за время работы в «Манчестер Сити»?

– Не говорите мне о самых сложных битвах. В прошлом у нас были гораздо более тяжёлые сражения, чем нынешнее. Например, когда нужно было выигрывать 16 или 17 матчей подряд, чтобы победить в АПЛ. Не говорите мне, что это не сложно, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 29 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 48 очков и занимают пятое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: