Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: не говорите, что попадание в ЛЧ — самая сложная битва «Сити». Были и сложнее

Гвардиола: не говорите, что попадание в ЛЧ — самая сложная битва «Сити». Были и сложнее
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает борьбу «горожан» за квалификацию в Лигу чемпионов его самой трудной задачей за период работы в клубе.

– Стала ли борьба за Лигу чемпионов в нынешнем сезоне вашей самой сложной битвой за время работы в «Манчестер Сити»?
– Не говорите мне о самых сложных битвах. В прошлом у нас были гораздо более тяжёлые сражения, чем нынешнее. Например, когда нужно было выигрывать 16 или 17 матчей подряд, чтобы победить в АПЛ. Не говорите мне, что это не сложно, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 29 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 48 очков и занимают пятое место.

Материалы по теме
Гвардиола ответил, как «Манчестер Сити» будет играть без травмированного Холанда

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android