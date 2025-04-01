«Тут никто не Месси». Уокер эмоционально мотивировал Феликса в матче с «Наполи»

В перерыве матче 30-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» уступил «Наполи» со счётом 1:2, английский защитник красно-чёрных Кайл Уокер обратился к португальскому одноклубнику Жоау Феликсу. Разговор футболистов в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм попал в трансляцию матча.

«Просто играй в пас. Мы не Месси, никто здесь не Месси», — заявил Кайл Уокер, обращаясь к Феликсу.

За восемь туров до конца чемпионата «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А девятое место с 47 очками в 30 матчах. Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет девять очков. Кайл Уокер и Жоау Феликс присоединились к «Милану» в январе на правах аренды, соответственно, из «Манчестер Сити» и «Челси».