«Тут никто не Месси». Уокер эмоционально мотивировал Феликса в матче с «Наполи»
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В перерыве матче 30-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» уступил «Наполи» со счётом 1:2, английский защитник красно-чёрных Кайл Уокер обратился к португальскому одноклубнику Жоау Феликсу. Разговор футболистов в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм попал в трансляцию матча.
Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Политано – 2' 2:0 Лукаку – 19' 2:1 Йович – 84'
«Просто играй в пас. Мы не Месси, никто здесь не Месси», — заявил Кайл Уокер, обращаясь к Феликсу.
За восемь туров до конца чемпионата «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А девятое место с 47 очками в 30 матчах. Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет девять очков. Кайл Уокер и Жоау Феликс присоединились к «Милану» в январе на правах аренды, соответственно, из «Манчестер Сити» и «Челси».
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