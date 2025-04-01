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Педри назвал игроков «Барселоны», которые заслуживают выиграть «Золотой мяч»

Педри назвал игроков «Барселоны», которые заслуживают выиграть «Золотой мяч»
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Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о потенциальном выигрыше награды лучшему футболисту сезона — «Золотого мяча».

«Обычно эту награду выигрывают футболисты, получившие больше всего голосов! Я бы предпочёл, чтобы её отдали Рафинье или Ламину [Ямалю]. Они — те, кто делает разницу. Пока мы завоёвываем титулы, я рад», — приводит слова Педри TV3.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 20 результативными передачами. Ямаль сыграл 40 матчей во всех соревнованиях, где 17-летний нападающий забил 13 голов и сделал 18 ассистов. Действующим обладателем «Золотого мяча» является полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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