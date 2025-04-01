Скоулз высказался о наказании для «Манчестер Сити» за возможные нарушения правил фэйр-плей

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ответил на вопрос, какое наказание для «Манчестер Сити» он считает справедливым, если обвинения против них в нарушении правил фэйр-плей будут доказаны.

«Трудно сказать, какое наказание было бы справедливым для «Манчестер Сити», если бы они были признаны виновными – главное, чтобы это было справедливо. У «Ноттингем Форест» и «Эвертона» тоже были справедливые наказания, если всё шло по справедливым линиям. Я не говорю, что это должно быть то же самое, что у «Эвертона» и «Ноттингем Форест», но я думаю, что это будут очки», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Сити» обвиняется в нарушении правил финансового фэйр-плей в течение девяти лет – с 2009-го по 2018-й.