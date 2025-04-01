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Стало известно, как «Барселона» намерена ответить на жалобу «Осасуны»

Стало известно, как «Барселона» намерена ответить на жалобу «Осасуны»
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«Барселона» находится на финальной стадии подготовки возражения на жалобу «Осасуны», ранее поданную в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), поскольку, по мнению клуба из Памплоны, защитник сине-гранатовых Иньиго Мартинес неправомерно принял участие в очном матче команд в 27-м туре Ла Лиги (3:0). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    

Напомним, «Осасуна» настаивает, что «Барселона» нарушила Регламент ФИФА, согласно которому футболист, покинувший сборную по медицинским причинам, не имеет права выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы. Подчёркивается, что в понедельник, 17 марта, RFEF объявила об исключении Мартинеса из состава «Фурия Роха» по медицинским причинам. Сборная Испании провела матч Лиги наций с Нидерландами 23 марта, а 27 марта Мартинес сыграл с «Осасуной».

По информации источника, каталонский клуб намерен настаивать, что RFEF освободила 33-летнего футболиста от обязательств в национальной команде и признала, что его участие во встрече с клубом из Памплоны не нарушает регламент и соответствует нормам.

Подчёркивается, что в стане сине-гранатовых убеждены в отсутствии последствий для них из-за жалобы «Осасуны».

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